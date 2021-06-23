【iBond 2021】iBond今天有暗盤價 輝立：孖展客擬在104元高沽

▲ 明天iBond正式掛牌，市料首掛價約102.5元至106元。

iBond（新上市編號：04246）今天（23日）在輝立及耀才證券（01428）有暗盤，翌日（24日）在港交所（00388）上市，輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢指，不少孖展客打算在暗盤沽貨，意向沽售價約104元，假如債價低見102元，就趁低抄底，冀炒即日鮮賺差價。而參考過往7次官債的造價，當中有4次暗盤價收市高於港交所的主場收盤，兩次打和，專家歸因於暗盤交投較稀疏，動輒呈挾升或乾跌，業界遂建議散戶暫宜忍手，觀望多一天，明天在港交所首掛才决定追揸沽策略，畢竟統計處於剛公布5月份通脹，上月消費物價指數（CPI）升1%，市場預通脹升溫，刺激官債首掛時，或受熱錢追買而炒高，尤其不易暗盤價高追，以免在貨疏下債價或有所扭曲。

此外，iBond有不少財金界名人捧場客，抽中官債的投資策略大不同，例如擬將iBond長揸至到期者，包括恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強，以及新股女王、卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹，皆指擬把官債長綫持有作收息。反觀樂天證券銷售總監陳欣說，有意在103元至104元高沽先賺息，無意鎖死資金。致富證券董事暨證券業務主管郭家安更計劃短炒，約在102元水平低撈加倉，再吼位在104元高沽，望能賺盡差價。

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至於去年11月掛牌的上一批iBond，耀才暗盤最高見104元，收報103.35元；輝立高見103.8元，以103.25元收盤，較銀行場外報價（OTC）為高。

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比併過去7批官債，有4次暗盤價收市較港交所高，去年暗盤收市介乎103.25元到103.35元，高於港交所的102.75元，後者的造價更是iBond首掛歷來最差，專家歸因去年疫情肆虐礙消費，本港更罕現通縮。至於歷年官債表現最好，是首批頭炮iBond，2011年於港交所首掛以106.7元收市。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪