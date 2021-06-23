【李寧 2331】體育用品股再創新高 李寧有望變紅底股？

體育用品股股價再抽高，其中李寧（02331）一度高見86.15元，再創上市新高，現仍升2%，報84.5元。瑞銀發表研究報告指，考慮到李寧毛利水平提升，及在國產潮之下品牌加快提升，預期今年上半年盈利增長將強勁，經營槓桿亦將有改善及減少折扣，因此將其目標價由64.8元調高54%至100元，並維持「買入」評級。

大行予李寧投資評級及目標價﹕

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該行指，經調查發現李寧5月份的網上折扣力度按年減少3個百分點，與此同時，自4月份起不少人氣產品出現缺貨情況，反映銷售及存貨水平向好。該行將公司2021至2023攤薄後每股盈利分別上調12%、13%及20%，高於市場平均預測14%至25%。

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記者：郭秀慧