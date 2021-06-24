【職場熱話】網民分享最勁駁嘴經歷　質問上司：「我對你要咩態度？」　更有人勇敢駁嘴終被解僱

面對著上司都會敬他們三分，不過近日就有網民以：「返工最勁試過點駁嘴？」為題在討論區發帖。分享一件與上司「駁嘴」的經驗。事主有天聽不到老闆在叫他，當老闆質問他時，他竟回：「聽到就回你啦。」事後事主都覺得自己態度不太好。帖文引來其他網民分享在職場上的「駁嘴」經驗，其中還有網民因「駁嘴」而被解僱。

【職場熱話】討人厭同事見工面試 遇現上司姐姐 懵然不知狂數上司 網民：神仙都幫你唔到 【下一頁】

「駁嘴」經歷：





















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責任編輯：黃苑筠