雖然Android是目前全球市佔涵蓋最廣的手機作業系統，但是由於安全性及管理成本問題，不少企業管理人仍然不願意將Android手機部署到系統中。Google最新宣布，其去年針對中小企業推出的行動管理與安全解決方案「Android Enterprise Essentials」，將擴大服務範圍至另外三個國家包括德國、日本、法國，以及更多的英、美國經銷商。

該Android Enterprise Essentials解決方案讓預算相對有限的中小型企業，能更容易且安全地管理員工使用手機設備。可限制員工在手機內安裝非Google Play Store下載App，同時可以在手機遺失時以遙距方式清除手機存放的資料，藉此避免公司內部資料因此外洩。在設備管理方面，可允許中小企在不用培訓或聘僱額外IT人員的情況下，實施基本的移動安全功能。

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解決方案在去年底推出後，一直僅限於英、美兩地的一些經銷商。而今次Google將計劃的覆蓋範圍擴大到包括美國的Vox Mobile；英國的The Barcode Warehouse和Telserve；法國的LDLC Pro、DAMS和Saphelec；德國的Brodos和Everphone；以及日本的Synnex。

此外，雖然該 服務主要針對的是中小企，但Google補充，服務也適用於不需要高級管理功能的大型組織。 服務還可以幫助公司入門保護自己的流動設備庫存，然後逐步升級到更複雜的解決方案，包括第三方供應商的解決方案。

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責任編輯：張寶燕