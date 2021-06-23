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【職場熱話】上司直言打字大聲才有氣勢 卻被下屬投訴 反駁：「你做到我呢個位先好出聲啦！」

理財智慧 16:53 2021/06/23

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不少人喜歡在安靜的辦公室做事，較容易集中精神工作。但無可避免的是辦公室工作總會有打字聲，手指按在鍵盤上就會出現啪啪聲。無論怎麼輕力去按也好，總會有一絲打字聲無法避免。近日有網民於網上討論區發文，指自己被下屬投訴打字聲太大，反過來罵得他狗血淋頭。

網民經歷：

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帖文一出，網民大罵樓主，直言：「有病就去看醫生！」。更有不少人指樓主就是公司裏常見的恃老賣老的同事，「最討厭你這種人！」，「其實你可能已經在背後被很多人嘲笑！」

【職場熱話】討人厭同事見工面試 遇現上司姐姐 懵然不知狂數上司 網民：神仙都幫你唔到【下一頁

亦有人投訴：「打字大聲真的好煩！」，更諷刺樓主：「你不是高級職員嗎？為什麼沒有獨立房間？」。他們覺得上司的氣勢要用打字聲表現其實也很慘，樓主只是藉此來自我安慰。有網民揶揄樓主下次可以帶槌子上班打字，會特別有氣勢。

 

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責任編輯：張瑋婷

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