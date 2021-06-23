【ET講股通】孫運喜：再放鴿 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

好友是日笑逐顏開，恒指全日收報28817點，大升507點，總成交1,566億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，多類股份發力，友邦 （01299） 升3%至96.55元，吉利 （00175） 升5.8%至26.4元，美團 （03690） 升5.2%至308元。大市急升，主因儲局主席鮑威爾發言再「放鴿」。

技術面方面，保歷加通道底部發揮威力，恒指、恒生科指皆開市即擺脫通道底部。基本面方面，鮑威爾發言「放鴿」，刺激隔晚美股破頂，港股跟上。鮑威爾表示，美國未虞重演上世紀70年代的高通脹情況，又指通脹屬暫時性，更指儲局不會因通脹升溫而提前加息。

利好消息帶動 汽車醫藥股炒上

投資者面對目前市況，可謂「食就會肥，唔食就後悔」，只好重新湧入股市。事實上，不少大孖沙亦繼續看好美股。

獲好消息支持的板塊炒上，如汽車股，台積電指在芯片荒下將優先供應給汽車業，加上總理李克強早前指將穩供應紓緩大宗商品價格，市場憧憬利好汽車業。醫藥股亦受惠好消息而炒上。

展望後市，宜留意3點：一、成交未算太配合升市；二、恒指即市受制保歷加通道中軸，或於該水平爭持；三、美國周五公布個人消費數據PCE，為儲局最重視的通脹指標。

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