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【HKTVmall招聘】HKTVmall將設流動招聘車即場面試　派貨司機月入可達$26,000

商業 17:00 2021/06/23

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HKTVmall表示現正招聘物流部及倉務部等相關職位，更會安排流動招聘車進行即場面試。

為加強處理訂單的能力，HKTVmall表示現正招聘物流部及倉務部等相關職位，更會安排流動招聘車進行即場面試。其中，派貨司機月入可高達$26,000。

【職場招聘】2月至4月失業率回落至6.4%惟仍高企　勞工處就業中心6月設招聘日

HKTVmall表示，為了加強處理訂單的能力，物流部及倉務部需要繼續增加人手，故會安排流動招聘車，分別於6月28日下午3時至5時30分於觀塘，以及7月5日下午3時至5時30分於葵涌進行即場面試。

物流部空缺職位包括派貨司機，月入可達$26,000, 另有新人獎金$8,000，輪班輪休制，平均每月休假6天，每天當值10小時，工作地點於將軍澳、 青衣或屯門。主要職責為駕駛5.2-5.5噸貨車收送網購貨品。職位要求持有1、2號駕駛執照、兩年良好駕駛經驗，並需協助搬運貨物。

倉務部空缺職位包括倉務員，每月平均月薪$15,000, 另有新人獎金$8,000，工作時間每天當值10小時，工作地點於將軍澳、青衣、屯門或葵涌。職位要求懂讀寫中文及簡單英文。至於倉務主管或組長工作時間每天當值10小時，工作地點於青衣，輪休制，每月休假6天，職位要求中五或以上程度、三年倉務經驗、一年以上倉庫管理經驗、曾經工作於電子商貿公司經驗優先考慮。

HKTVmall指，有興趣人士無須預約，如司機職位申請者，只要帶齊身分證及車牌即可。HKTVmall當日會於Facebook公布流動招聘車確實停泊位置。倘對以上職位有興趣的人士，在上述日子未能抽空出席招聘會，亦可將姓名、申請職位、工作經驗及聯絡電話發送至指定WhatsApp 或 Signal，公司會一星期內主動聯絡合適申請人，以預約面試形式安排。

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責任編輯：蘇穎琪

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