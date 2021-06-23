英國發行新版50英鎊紙幣　印有數學家圖靈肖像

英國新版50英鎊紙幣，將於當地23日正式發行，新版紙幣印有數學家，被譽為電腦科學與人工智慧之父亞倫·馬斐臣·圖靈（Alan Mathison Turing）的肖像，發行日正值圖靈生忌。 舊版50英鎊紙幣將於明年9月30日不再於市面流通，英倫銀行建議人們在此前，將舊版50英鎊花掉或存入銀行。

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新版 紙幣使用了更耐用的材質， 據路透社報道，英國流通中的紙幣超過45億張，其中50英鎊紙幣不到十分之一，只有約3.57億張。

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二戰期間，圖靈在政府通信總部前身政府密碼學校工作， 負責德國海軍密碼分析， 期間他設計了加速破譯德國密碼的技術，使盟軍在許多重要交戰中擊敗納粹，並因此幫助贏得了戰爭。惟 圖靈後來由於同性戀者身份，在英國被定罪並受到迫害，1954年食用一顆含氰化物的蘋果後死亡，終年41歲。 2009年，英國政府公開向圖靈道歉。2013年，英國司法大臣宣布女王伊麗莎白二世赦免1952年獲罪的圖靈。

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