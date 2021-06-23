【男性化妝】日本男性化妝需求增　資生堂相關產品銷售升　香港男性化妝會否更普及？（多圖）

▲ 香港亦愈來愈多化妝品品牌，找男明星或網紅推廣。

日本男性化妝品市場持續擴大。據調查公司富士經濟統計，男性臉部護理産品的市場規模，由2010年的187億日圓，2019年增長至257億日圓。其更預計於2022年，將有機會擴大至283億日圓。

據《日經中文網》報道，資生堂於2019年，由旗下品牌「uno」推出了BB霜。至今約兩年的時間，累計供貨量突破100萬個。BB霜銷售較好的原因，則是客源較廣。用家使用後會顯得膚色健康，受年輕人喜歡之後，亦較成熟的客群歡迎，以於商務場合使用。

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男性化妝品需求增，還有其他原因。生活雜貨店LOFT負責人認為，市場擴大是無性別意識，逐步滲入生活，以及社交網站上具影響力「網紅」的發言。

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香港化妝品品牌 愛找男明星宣傳

事實上，由韓流文化帶起之後，南韓男藝人的妝容都愈來愈仔細和多變化，包括底妝、眼線、眼影、唇膏等。更有不少女消費者，搜尋男明星同款化妝品。

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香港亦愈來愈多化妝品品牌，找男明星或網紅推廣，宣傳相關美容產品。例如Kiehl’s和Atelier找Error成員郭嘉駿（又稱，193），宣傳面膜和爽膚水套妝等。Avene找來Mirror成員姜濤，宣傳防曬產品。

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責任編輯：馬意文