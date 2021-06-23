【港股追蹤】新濠國際雅居樂聯合投得中山地皮 將發展高端綜合項目

新濠國際（00200）與雅居樂集團（03383）聯合投得一幅於中山市的綜合用地，料將投資數十億元發展一個高端綜合項目。新濠國際現跌1.4%，報14元，成交1316.2萬元；雅居樂無升跌，報10.14元，成交803.1萬元。

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據悉，項目總建築面積逾75萬平方米，位處中山市的中心地帶，為粵港澳大灣區的重要樞紐。項目將會設有住宅、辦公室、酒店、服務式住宅、購物中心及主題公園等，新濠國際預計項目會於2025年竣工。

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新濠國際指，大灣區是吸引全球旅客進入中國的大門，並會引入集團於澳門創立的品牌，以開發及管理該項目的主題公園、餐廳和其他設施。

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