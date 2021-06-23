  • 26°C
香港時間 : 2021623日 (三) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】新濠國際雅居樂聯合投得中山地皮 將發展高端綜合項目

股樓投資 15:12 2021/06/23

分享：

新濠國際（00200）與雅居樂集團（03383）聯合投得一幅於中山市的綜合用地，料將投資數十億元發展一個高端綜合項目。新濠國際現跌1.4%，報14元，成交1316.2萬元；雅居樂無升跌，報10.14元，成交803.1萬元。

【大行點睇】第三方銷售遜預期廣告開支增 花旗加入唱淡頤海國際  詳情請看[下一頁]

據悉，項目總建築面積逾75萬平方米，位處中山市的中心地帶，為粵港澳大灣區的重要樞紐。項目將會設有住宅、辦公室、酒店、服務式住宅、購物中心及主題公園等，新濠國際預計項目會於2025年竣工。

【大行點睇】6月銷售跑贏行業芯片問題料改善 大和瑞信齊重申睇好長汽  詳情請看[下一頁]

新濠國際指，大灣區是吸引全球旅客進入中國的大門，並會引入集團於澳門創立的品牌，以開發及管理該項目的主題公園、餐廳和其他設施。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

大灣區 物業 港股 經濟 何猷龍 澳門 中山 雅居樂集團（03383） 新濠國際（00200） 服務式住宅

上一篇文章

【李寧 2331】體育用品股再創新高 李寧有望變紅底股？

下一篇文章

【大行點睇】第三方銷售遜預期廣告開支增 花旗加入唱淡頤海國際
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版