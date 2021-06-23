【美股分析】經濟復甦帶動汽車銷售 分析師看好兩大車股

美國經濟復甦帶動汽車需求上升，巴克萊分析師Brian Johnson周二（22日）便將通用汽車目標價由70美元上調至74美元、福特汽車目標價則由15美元上調至17美元，並給予兩隻車股「買入」評級。

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他解釋，6月美國汽車售價高於原來預期，而較高的新車價格往往能受汽車製造商受惠，因在以較高售價出售汽車同時，新車價格亦會帶動二手車價格，亦會令汽車融資部門受惠。事實上，分析員今年起已不斷上調福特汽車及通用汽車的目標價，前者平均目標價由9美元上調至15美元，通用汽車則由52美元升至72美元。

不過，福特汽車表現似乎比通用汽車為佳，前者年初至今升約70%，而通用汽車股價則上漲了42%，以平均目標價計算，兩者分別仍有14%及25%上升空間。

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