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【新冠疫苗】古巴研發疫苗有效率達92% 多國有意洽購

環球政治 15:37 2021/06/23

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新冠疫情爆發一年多以來，世界各地陸續有不同的新冠疫苗面世。古巴政府表示，當地成功自主研發2種新冠疫苗，皆需接種3劑。其中「Soberana 2」疫苗接種首2劑後有效率達62%，而「Abdala」疫苗有效率更高達92%。據悉，越南等國已表示有意向古巴購買疫苗。

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古巴衛生部周一（21日）表示，3劑式的「Abdala」疫苗由遺傳和生物工程中心（Genetic Engineering and Biotechnology，簡稱CIGB）研發，在最後階段測試中，對抗新冠病毒有效率高達92.28%。而同為3劑式的「Soberana 2」疫苗由古巴國營生物製藥企業BioCubaFarma研發，接種兩劑的測試顯示有效率達62%，接種3劑的測試結果將在數周內公布。

古巴總統亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）表示，古巴深受新冠疫情重創，國內一眾科學家克服困難後，成功研發2種非常有效的新冠疫苗。外界預料，2種疫苗皆會在短期內獲古巴緊急使用授權。

據悉，部分國家如阿根廷、牙買加（Jamaica）、墨西哥、越南及委內瑞拉有意向古巴購入疫苗。伊朗亦於今年初起生產「Soberana 2」疫苗，用於後期臨床實驗。

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新冠疫情爆發後，古巴一直反對由外國進口疫苗，堅持自主研發，共研發出最少5種新冠疫苗。自更具傳染性的變種病毒出現後，古巴疫情轉趨嚴峻，單日確診人數不斷創新高。

已知古巴自主研發出的5種新冠疫苗

面對嚴峻疫情，古巴政府亦開始大規模接種疫苗，希望能夠減緩病毒傳播速度。據悉，古巴已有100萬人完成接種疫苗。官方數據顯示，接種計劃開始後，首都哈瓦那（Havana）每日新增確診人數已減半。古巴至今累計近17萬人確診，1,170人死亡。

有專家估計，今次疫苗研發成功將有助古巴提升科學名聲，甚至透過出口疫苗賺取外匯。

責任編輯：李俊儀

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