【網絡安全】香港電訊夥微軟推網絡安全託管服務　助港企應對網絡攻擊

▲ 微軟香港區域科技長許遵發（右）表示，機器學習結合人工智能（AI）能有助解決現今許多的網絡安全的挑戰，亦賦予網絡保安人員近乎即時識別、偵測和封鎖惡意程式的能力。左為香港電訊商業客戶業務產品市務及方案顧問部高級副總裁吳家隆。

全球疫情促使很多企業對數碼科技的依賴日益急升，同時亦帶來了重大風險，如增加了網絡安全威脅。有見全球網絡攻擊大規模增加，香港電訊與微軟（Microsoft）香港宣布，聯手為使用微軟雲端解決方案的企業，提供網絡安全託管服務，助本地企業應對網絡攻擊威脅。

【網絡安全】企業加快偵測內部網絡威脅 警覺性提高

微軟香港區域科技長許遵發引述香港電腦保安事故協調中心 (HKCERT) 的數據，在過去一年遭受外來的網絡攻擊的本港受訪企業數目，較2019年增加36.5%，網絡風險大增。加上缺乏本地科技專家人才，難以解決網絡攻擊的問題，成為中小企數碼轉型的阻礙。

許遵發直言，是次決定與香港電訊合作，盼能協助企業完善網絡保安系統。他強調，機器學習結合人工智能（AI）能有助解決現今許多的網絡安全的挑戰，亦賦予網絡保安人員近乎即時識別、偵測和封鎖惡意程式的能力。

香港電訊將為本地企業提供由Microsoft Azure Sentinel所支援網絡安全託管式服務，透過利用微軟Azure Sentine內置的AI和機器學習能力，快速分析企業的大量數據，透過過濾雜訊、減低錯誤警報、耗時的程序和各種複雜問題。

許遵發解釋，當Azure Sentinel平台偵測到異常活動，即可立刻追蹤該入侵帳號的活動，分析並會通知企業，讓企業了解整個網絡安全情況，網絡安全專家也可透過分析情況，來決定優先處理關鍵的事項。

許也提及，Azure Sentine除了支援監測微軟旗下產品外，也可偵測到另外117個第三方平台產品的網絡情況，如Adobe、Google等。

方案推出兩個月 採月費訂閱模式

至於香港電訊網絡安全託管服務，則是由其新世代網絡安全中心（NG SOC）負責助企業處理相關安全問題。香港電訊商業客戶業務產品市務及方案顧問部高級副總裁吳家隆表示：「許多香港企業的IT資源和內部網絡安全專業知識不足，聘請網絡安全專家團隊又相當困難，遇到網絡攻擊會束手無策。」所以香港電訊盼能解決痛點，協助中小企檢網絡釣魚、數據洩露和帳戶洩露，以減少網絡安全事件造成的潛在損失。

吳家隆透露，是次方案已推出約兩個月，目前已有約20名客戶企業使用。至於價錢方面，吳則僅透露主要以月費訂閱模式，收費根據企業個案而定。

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記者：曾曉汶