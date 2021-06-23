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【美股焦點】微軟市值破2萬億美元　全球第二僅次蘋果

股樓投資 17:07 2021/06/23

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本周二（23日）微軟（MSFT）股價創新高，一度觸及265.79美元，成為現時第二間市值突破2萬億美元大關的上市公司，僅次於蘋果（AAPL）。不過收市時公司股價略微回落至265.5美元，最終升1.1%。

受惠於疫情帶動的雲端需求增長，微軟旗下相關業務迅速發展。截至今年3月31止的第一季度，微軟雲端業務按年大幅增長33%至177億美元，有關資本支出達60億美元，同時預計本季支出將進一步提高。

【美股分析】Wedbush透露iPhone13發布時間　料新款手機將成蘋果股價催化劑【下一頁

上周五（18日）據報微軟 (MSFT) 計劃進一步擴展公司在亞洲的服務能力，預計於內地新建4個數據中心。在此之前，微軟和合作夥伴北京世紀互聯寬帶數據中心，在中國已經合作運營了6個數據中心。

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编辑：李勝男

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