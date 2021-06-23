維多利亞青年商會　innoBrand 2021 創意品牌之逆境重生閉幕禮

疫情持續，各工商機構都致力於協助企業重回正軌，維多利亞青年商會旗艦活動「創意品牌」亦為此舉辦了一個專門為企業提升業績的活動「創意品牌之逆境重生」。通過企業教練的協助，提升品牌創意，於「疫」市中再創高峰！

創意品牌這個旗艦活動已有15年歷史，一直以來為無數的企業提供支援。這兩年間疫情持續，各行各業均面臨危機，有見及此，維多利亞青年商會特意推出企業教練計劃，協助中小企逆境重生。



在去年以及本年，對企業的業績提升效果都非常理想。更有企業因為指引計劃，在短短三個月內業績提升了150%，而那時正正是疫情非常嚴重的時候！



除了業績提升之外，亦有企業因為指引計劃，有效提升了時間管理，與家人建立了更好的關係，達到work-life balance！



閉幕禮中邀請了香港冠軍級魔術師 -Marvin Lam分享如何在疫情下成功轉型；並且在研討會中邀請了ACMA學習及發展總監周志昌先生、騰訊大粵網賴偉林先生、展貿配蕭英傑先生、在研討會中作出分享。



蕭英傑先生更加特別指出在，經濟轉型正在加速進行，未來展會必然會以實體和虛擬的形式共同進行！賴偉林先生則寄語香港年青人，大灣區的潛力相當巨大，應運用香港青年的創意以及國際視野，去發揮所長！周志昌先生則指出，教練會以中立的思維，去指引企業，發揮企業的可能性，特別在艱難的時刻！



而商務及經濟發展局副局長陳百里博士JP在分享中亦特別指出，香港的營商環境其實非常有優勢，即使在疫情期間，香港新公司的註冊數目更不跌反升，更進一步證明了香港企業的韌性和能力，並且對於「創意品牌之逆境重生」活動中的企業教練計劃能實在協助企業提升業績表示大力嘉許！



最後，更提醒大家，香港政府非常支持本地企業，有各種的支援措施，如政府基金可以申請，特別在疫情期間，更推出各種基金協助企業升級轉型，除推進海外市場外，更同事支持企業於本地舉辦各種展會及推廣活動，提供50%到100%的租金補貼，企業可隨時與他聯絡。



如各企業對創意品牌活動、或各種企業支援措施有興趣，亦可與維多利亞青年商會查詢。





（資料由客戶提供）

