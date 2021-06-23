iPhone 13 Pro最新渲染圖曝光　鏡頭模組擴大、瀏海部分更窄小

▲ 綜合近日外媒傳出的消息指，新iPhone將有三種命名的可能性：iPhone 13、iPhone 12s，或 iPhone（2021）。

隨日前蘋果公司（Apple）的開發者大會WWDC21落幕，意味著另一年度重頭戲即將來臨，目前外界紛紛預計iPhone 13將於秋季發表會上推出。科技網站《LetsGoDigital》最新更與荷蘭設計師ConceptCreator合作製成了iPhone 13 Pro的3D渲染圖，讓一眾果迷可以搶先觀看iPhone 13 Pro外觀。

從該渲染圖中可見，iPhone 13 Pro外觀與iPhone 12相若，但是三鏡的主相機鏡頭模組就擴大了，而且瀏海部分變得更窄小，令屏幕顯示區域亦增加。

另綜合近日外媒傳出的消息指，新iPhone將有三種命名的可能性：iPhone 13、iPhone 12s，或 iPhone（2021），並與去年的iPhone 12系列一樣推出四種機款包括：iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro Max。

在外觀上與iPhone 12相若，擁有6.1吋屏幕及支援 120Hz 更新率，只有小部分的變動如機身較厚，以便配置更大的相機鏡頭，並估計會在iPhone 13 Pro系列機款出現。

相機方面，傳聞iPhone 13 Pro將採用更大的感光元件，超廣角鏡頭也可能配備防手震的感光元件移動式穩定功能，因此相機模組的厚度會比較厚；以及將有Touch ID回歸，採用屏幕指紋辨識或超音波指紋辨識。

責任編輯：張寶燕