【大行點睇】6月銷售跑贏行業芯片問題料改善 大和瑞信齊重申睇好長汽

長城汽車 （02333） 早前參與投資者會議，指今年第二季盈利能力見改善，預計汽車用的芯片短缺問題及成本上升的問題，在第三季將見緩和。

大和發表報告，指公司管理層透露政府近期投放原材料國家儲備，相信原材料成本壓力將改善，第二季盈利能力將較第一季佳。該行重申長汽「買入」評級及目標價32元。

瑞信同樣發表報告唱好，指長汽於6月首三個星期，旗下的哈弗及魏牌產品銷量按年升18%，按月亦升3%，加上公司6月首20日付運量按月升10%，預計長汽於今年6月銷量按年升10%。

該行指長汽6月表現勝行業平均下跌，預計長汽今年銷量將達到149萬輛的目標。該行續列長汽為行業首選股之一，維持目標價40元及評級「跑贏大市」。

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