▲ 【航空告急】香港航空證實裁員約700人 高級管理人員的減薪幅度調高至36%

香港航空（Hong Kong Airlines）證實裁員約700人，並將高級管理人員的減薪幅度調高至36%。香港航空發言人指，香港航空現正處嚴峻求存狀況，為保障公司未來，現時最迫切是將香港航空的組織變得更精簡和更具效率，以確保公司能夠在充滿挑戰的未來可持續運作，而「隨著透過合併部門及整合工作職責以縮減規模，正通過各種方法來解決新營運架構中員工過剩的問題，包括向合資格員工推行自願帶薪假計劃（LPL）及裁員。」

約有600名員工申請自願帶薪假

發言人指，員工對自願帶薪假的反應踴躍，大約有600名駐港員工獲批申請，但隨未來幾年的整合和業務顯著減縮，約700名駐港和海外員工會被今天（23日）開始的裁員行動影響；香港航空會依照僱傭合約條款及勞工法例為受影響的員工提供補償方案。

香港航空落實裁員並推「長期帶薪假」 A320機隊自7月起停飛一年、僅營運8架A330【下一頁】

今年6月至12月，香港航空高級管理人員的減薪幅度將會由目前的15%，進一步上調至36%（視乎個別職級而定）；副總經理或以上級別員工的無薪假計劃將會繼續延長，減薪幅度將高於目前的計劃。

「由於持續的疫情難以預測，旅遊復甦前景不明朗，希望政府能考慮支援維持香港作為航空樞紐地位的基地航空公司。」

香港航空指，公司仍在社會動盪和持續的疫情累計影響下掙扎求存，過去兩年實施了節約成本的措施和推行無薪假計劃，為應對市場的轉變，加快了整合計劃並時刻調整業務策略，亦申請了政府多個紓困計劃，但對香港航空業務只能提供輕微的援助。

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