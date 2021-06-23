【英國疫情】單日增逾1.1萬宗確診 再創近4個月新高

英國新冠肺炎疫情再度反彈，英國過去單日新增11,625宗新冠肺炎確診，較對上一日新增人數再現增長，數字再創當地自2月中以來新高。即使英國新冠肺炎疫情嚴峻，但當地政府宣佈放寬溫布萊球場人數容納限制，每場可容納超過6萬名觀眾入場。

英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽 【下一頁】

英國官方數據指，當地過去單日新增11,625宗新冠肺炎確診，27名患者死亡，感染及死亡數字都較對上一日上升，其中確診數字創當地2月19日以來新高。

為防止Delta變種（即印度變種）蔓延，當地政府加快為民眾接種新冠疫苗。英國過去單日有約21,080人接種首劑新冠疫苗，另有39,325人完成疫苗接種，而當地至今有逾310萬民眾完成疫苗接種。

此外，當地新冠肺炎患者留院數字亦創近兩個月新高。截至6月20日，有1,378名患者留醫，接周增加21%，亦創4月29日以來新高。

再新增過萬確診 不排除冬季封城 【下一頁】

雖然疫情惡化，但英國政府仍宣佈，放寬溫布萊球場（Wembley Stadium）至場地人數限制75%。按照舉行兩場歐國盃四強及決賽的容納人數，估計每場賽事最少可有近6.5萬名球迷入場。

首相約翰遜（Boris Johnson）周一表示，不排除冬季封城的可能性 。他認為，疫苗對多個變種病毒都有效，仍然認為7月19日可以如期解封。

責任編輯：郭麗明