  • 26°C
香港時間 : 2021623日 (三) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】單日增逾1.1萬宗確診 再創近4個月新高

環球社會熱點 14:01 2021/06/23

分享：

英國新冠肺炎疫情再度反彈，英國過去單日新增11,625宗新冠肺炎確診，較對上一日新增人數再現增長，數字再創當地自2月中以來新高。即使英國新冠肺炎疫情嚴峻，但當地政府宣佈放寬溫布萊球場人數容納限制，每場可容納超過6萬名觀眾入場。

英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽 【下一頁】

英國官方數據指，當地過去單日新增11,625宗新冠肺炎確診，27名患者死亡，感染及死亡數字都較對上一日上升，其中確診數字創當地2月19日以來新高。

為防止Delta變種（即印度變種）蔓延，當地政府加快為民眾接種新冠疫苗。英國過去單日有約21,080人接種首劑新冠疫苗，另有39,325人完成疫苗接種，而當地至今有逾310萬民眾完成疫苗接種。

此外，當地新冠肺炎患者留院數字亦創近兩個月新高。截至6月20日，有1,378名患者留醫，接周增加21%，亦創4月29日以來新高。

再新增過萬確診 不排除冬季封城 【下一頁】

雖然疫情惡化，但英國政府仍宣佈，放寬溫布萊球場（Wembley Stadium）至場地人數限制75%。按照舉行兩場歐國盃四強及決賽的容納人數，估計每場賽事最少可有近6.5萬名球迷入場。

首相約翰遜（Boris Johnson）周一表示，不排除冬季封城的可能性 。他認為，疫苗對多個變種病毒都有效，仍然認為7月19日可以如期解封。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【歐國盃】英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽
今日
【歐國盃】英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽
【新冠疫苗】66歲默克爾「溝針」 先打阿斯利康再打Moderna
今日
【新冠疫苗】66歲默克爾「溝針」 先打阿斯利康再打Moderna
小國首都力壓香港 成全球駐外員工生活最貴城市
今日
小國首都力壓香港 成全球駐外員工生活最貴城市
【新冠疫苗】接種增幅不足 美國認難達成7月4日目標
今日
【新冠疫苗】接種增幅不足 美國認難達成7月4日目標
【歐國盃】英格蘭小勝奪首名 克羅地亞次名出線
今日
【歐國盃】英格蘭小勝奪首名 克羅地亞次名出線

你可能感興趣

【歐國盃】英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽
今日 14:03
【歐國盃】英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽
【新冠疫苗】66歲默克爾「溝針」 先打阿斯利康再打Moderna
今日 12:50
【新冠疫苗】66歲默克爾「溝針」 先打阿斯利康再打Moderna
小國首都力壓香港 成全球駐外員工生活最貴城市
今日 12:54
小國首都力壓香港 成全球駐外員工生活最貴城市
傳染病 疫情 英國 約翰遜 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎

上一篇文章

【歐國盃】英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽

下一篇文章

小國首都力壓香港 成全球駐外員工生活最貴城市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版