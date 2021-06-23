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【新冠疫苗】麻省近4,000人打完仍中招 千分之一機率

環球政治 14:18 2021/06/23

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美國的新冠疫苗接種進度良好，感染及死亡人數呈現下跌趨勢。但美國麻省官員確認，近4,000人完成新冠疫苗接種後依然染疫。當地醫療專家表示，大部分完成新冠疫苗接種但染疫人士沒有病徵，或只出現輕微至中度病徵。

新冠疫苗接種增幅不足 美國認難達成7月4日目標 【下一頁】

麻省（Massachusetts）官員引用公共衛生部門數據，顯示截至6月12日，州內有3,791人完成疫苗接種後確診。麻省目前已有370萬人完成疫苗接種，按比例計算，即平均每1,000完成接種人士就有1人會染疫。

波士頓大學傳染病專家哈默（Davidson Hamer）表示，大部分為無症狀患者，或只有輕度至中度病徵。哈默稱接種後仍有人染疫是預期之內，關鍵在於了解哪些人是高危族群，以及染疫人士會否傳染他人。但哈默亦指出，部分患者體內病毒含量不高，相信不會傳染他人。

福西反擊右翼批評 斥「批評我就係批評科學」 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）早前指，美國主流提供的3種新冠疫苗皆能有效對抗病毒。但CDC同時承認，即使完成接種疫苗，亦會有小部分人士會感染新冠病毒，出現重症甚至死亡。

數據顯示，其中輝瑞及Moderna疫苗在完成兩劑接種後，約有90%有效率，而強生單劑疫苗則有72%保護率。根據臨床實驗數據，所有疫苗皆能預防重症及死亡。現時美國已有逾1.5億人完成疫苗接種，超過65%趁人最少接種首劑疫苗。（編按：部分美國人打1劑強生疫苗已完成接種）

責任編輯：李俊儀

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