【歐國盃】英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽

▲ 放寬人數限制後，溫布萊球場可容納近6.5萬名球迷入場。

歐洲多國隨新冠疫苗接種進度良好，陸續開放民眾入場觀賞歐洲國家盃賽事，重現以往球場的熱鬧場面。即將舉辦四強及決賽賽事的英國宣布，放寬場地人數容納限制，預計每場可容納超過6萬名觀眾入場。

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新措施下，球場人數限制可放寬至場地75%。按照舉行兩場四強及決賽的溫布萊球場（Wembley Stadium）容納人數，估計每場賽事最少可有近6.5萬名球迷入場。溫布萊球場在小組賽階段只獲准容納2.25萬名球迷，至16強淘汰賽起將上升至4萬。所有持票入場球迷必須擁有新冠陰性檢測結果，或是完成新冠疫苗接種14日以上證明。

英國數字、文化、媒體和體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）表示，對於溫布萊球場可以容納更多球迷入場，一同享受歐洲國家盃決賽感到興奮。杜永敦指英國政府將致力按時間表準時解封，並以公眾健康安全為首要目標，與歐洲足協及英國足總合作，確保更多球迷可以入場。

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歐洲足協主席施費連（Aleksander Ceferin）感激英國政府放寬限制，並指今屆賽事將加強民眾信心，有望重回正常生活。

另外，歐洲足協正與英國政府商討，放寬海外球迷前往英國的檢疫隔離規定。現時，英國要求多數歐盟國家民眾入境時，必須接受強制隔離。

責任編輯：吳漢培