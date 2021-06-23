【大灣區】新濠國際與雅居樂合作投得中山地皮　項目大部分設施料2025年前竣工

▲ 新濠與雅居樂合作投得中山地皮 項目大部分設施料2025年前竣工

新濠國際 （00200） 宣布與雅居樂集團 （03383） 合作，共同投得一幅位於廣東省中山市的綜合用地，一齊開發投資逾數十億的，集住宅、娛樂和酒店於一體的高端綜合發展項目。

新濠國際現報14.04元，跌1.1%；雅居樂集團現報10.14元，沒有升跌。

據悉，新項目將包含住宅、商業、休閒和娛樂元素，設有住宅大樓、辦公室、酒店、服務式住宅、健康中心、購物中心和一個主題公園，屬於新濠集團非博彩資產投資策略的一部分。新濠預計，該項目包括主題公園在內的大部分設施，將於2025年前竣工。

該項目總建築面積超過75萬平方米，位於中山市的中心地帶，是粵港澳大灣區的重要樞紐，毗鄰包括澳門、珠海、廣州、深圳和香港等大灣區城市。

新濠表示，相信大灣區是吸引全球旅客進入中國的大門，集團將會引入其在澳門創立的品牌，以開發和管理該項目的主題公園、餐廳和其他設施。

主席兼行政總裁何猷龍指，新濠在澳門以至全球創造、發展和經營多項世界級娛樂設施，並創造了一套融合優質休閒、文化和娛樂的獨有模式，其開發的成功品牌，在現有物業外亦擁有龐大的發展潛力。

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記者：梁安琪