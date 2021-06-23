【電動車IPO】小鵬汽車通過上市聆訊　罕見中概股雙重主要上市回流、有望納港股通

▲ 小鵬汽車以主要上市方式回流香港IPO，為近一年中概股回歸中少見。

3大電動車中概股早前傳出部署赴香港上市，小鵬汽車（美：XPEV）據悉已通過上市聆訊。據本報所得消息，由於小鵬汽車去年8月才在美國上市，未符聯交所現有大中華公司第二上市（secondary listing）標準﹐將會以主要上市（primary listing）方式上市，為近一年中概股回流罕有案例。小鵬汽車以主要上市雖然須符合更多合規要求，但按現有滬港通、深港通規則，小鵬汽車有望在上市6個月後納入港股通。

小鵬汽車、蔚來汽車（美：NIO）和理想汽車（美：LI）今年初都傳出有意來港上市，小鵬汽車早前以秘密存檔方式提交上市申請。綜合市場消息，小鵬汽車擬發行約5%至10%新股，集資額或達20億美元。

據悉，小鵬汽車來港上市其一大關鍵是阿里巴巴 （09988） 把不同權股份轉為同股同權股份，令公司不再是「企業同股不同權」架構。

小鵬汽車稱不回應傳聞。

蔚來、小鵬傳已遞交上市申請、理想汽車尚未遞表 合共集資390億元，可見【下一頁】

圖看小鵬P7鵬翼版

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小鵬汽車去年8月以每股ADS 10美元上市，今年初高位曾見74.49美元高位，但近期股價漸見反覆，周二（22日）美股時段單日跌8%，最新報39.99美元，較上市時仍累升3倍，最新市值335億美元（約2600億港元）。

小鵬汽車主要銷售電動轎車P7、SUV車型G3 兩款汽車，並且著重智能駕駛軟件XPILOT技術，最新軟件業務佔小鵬汽車的毛利約10%，提供高速公路應用、停車場記憶泊車等服務。

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小鵬汽車今年首季受惠電動車交付破紀錄，虧損規模少於預期，虧損7.866億元（人民幣，下同），少於預期的虧損8.51億元，按季虧損亦收窄，去年第四季為虧損7.87億元。

雖然行業面對芯片供應緊張問題，小鵬汽車5月交付量維持高增長，按年增4.83倍至5686輛，增幅明顯高於蔚來和理想汽車。

小鵬早前宣布向挪威出口G3車型

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蔚來、小鵬、理想5月交付量一文睇清，可見【下一頁】

小鵬汽車由何小鵬成立，他曾創立UC瀏覽器、其後隨公司獲收購後加入阿里巴巴，2017年全身投入車企。

股權架構方面，據公司最新年報，小鵬汽車現時設有三類股份，分別是「1股1票」A類股份、「1股10票」B類股份、「1股5票」C類股份。何小鵬持有A類和B類股份，持有約22.7%經濟權益、56.6%投票權，連同其他管理層，管理團隊約有公司70.5%投票權。

值得注意是，阿里巴巴旗下淘寶中國持有A類和C類股份，持股12%股權、14.6%投票權，但由於港交所不容許主要上市股份設有企業持股「不同權」股份，阿里巴巴持股據了解會在小鵬汽車來港上市後轉為「同股同權」股份。

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自港交所2018年新股改革後，以雙重主要上市方式上市的中概股不多，百濟神州 （06160） 於2018年以雙重主要上市方式上市，近期長和旗下和黃醫藥 （00013） 則在紐約、倫敦、香港三地主要上市，但公司與純內地企業不盡相同。

據現時滬深港交易所規則，第二上市中概股未能納港股通，而同股不同權的港股最快在上市6個月後符合納入資格。

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記者：麥德銘