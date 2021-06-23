【芯片荒】汽車業仍未脫險　芯片到貨等待期再延長至18周

▲ 據彭博最新引述一項調查研究指出，受到芯片短缺拖累，汽車業生產困難預估損失恐超過1,000億美元（約7.78萬億港元）。

芯片短缺情況持續，據彭博最新引述一項調查研究發現，5月芯片到貨等待時間延長到18周，比4月增加7天，反映全球芯片短缺問題惡化。研究中列出大多數難以跟上訂單的芯片製造商，均以汽車業為主要客戶，顯示汽車業仍未脫離短缺險境。

受到芯片短缺拖累，汽車業生產困難預估損失恐超過1,000億美元（約7.78萬億港元）

以及許多電子製造商如蘋果（Apple）等大型企業也難以滿足所有需求

報道指，來自金融集團Susquehanna研究反映，18周射芯片到貨等待期是自該公司由2017年開始，追蹤有關數據以來的最長紀錄，比2018年高峰時期多出4周。而電源管理芯片是導致整體芯片交貨時間又再延遲的主因。

此類控制電流的芯片，廣泛應用於工業機械到智慧手機等的電子裝置。報告指，5月電源管理芯片的交貨時間長達25.6周，比4月多出接近2周。

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該研究集團分析師Chris Rolland指，資料顯示短缺現象非常普遍，大多數關鍵產品類別如：電源管理芯片、離散元件、類比芯片、被動元件等的交貨期都拉長了。不過與此同時，買家則可能會因恐慌而超額或重複訂購產品，導致半導體業走向供過於求的狀況。所以他憂慮以目前訂單數量來看，沒那麼多終端設備消化多出的供給。

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責任編輯：張寶燕