【業績】謝瑞麟飚16% 財年虧損收窄至4398萬元 謝邱安儀：消費券料帶動銷售氣氛

▲ 【業績】謝瑞麟去年度虧損收窄至4398萬元 經營盈利升近14倍

謝瑞麟 （00417） 中午公布，截至3月底止年度虧損收窄至4398萬元，上一年度則蝕8967萬元，每股基本虧損17.6港仙，不派息。期內，營業額按年跌9.1%至26.5億元。經營盈利按年上升13.88倍至4941萬元。該股股價午後造好，全日漲16.5%，收報1.27元，成交額274萬元。

年內，謝瑞麟內地錄得13.3%的同店銷售增長，於香港及澳門則錄得 39%的同店銷售負增長。香港零售市場持續低迷，租金居高不下，年內集團策略性地關閉了 4 間香港店舖，內地的店舖總數則由445間增加到450間。

謝瑞麟表示，內地自去年中已重開工廠、商店和餐廳，令經濟反彈，亦為最先擺脫疫情的地區之一。在邊境限制放寬帶動訪澳旅客回升的刺激下，澳門的業務自去年9月開始回到正軌，希望內地和澳門的業務逐步回復至疫情前的水平。然而其他營運地區的銷售仍然受壓於反覆的疫情，以香港尤甚。

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主席、行政總裁謝邱安儀表示，今年首四個月整個珠寶行業錄得數字不小的正增長，但並非行業顯著復甦，而主因去年疫情重創導致低基數。她歡迎政府推出電子消費券措施，相信對香港銷售氣氛會有正面帶動，謝瑞麟也會推出優惠推廣，例如有機會將消費券面額增值。

副主席伍倚琴稱，集團疫情之前提出2年內在內地開100間門店，但計劃受疫情擾亂，希望今年能夠恢復目標。在香港則會繼續優化香港店鋪網絡，例如調整店鋪在民生區和遊戲區的分配。

謝邱安儀補充指，整體無意再縮減店鋪規模，因此沒有裁員計劃。

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編輯：吳敏芳