【業績】謝瑞麟飈近兩成　去年度虧損收窄至4398萬元、內地同店銷售增長13%

▲ 【業績】謝瑞麟去年度虧損收窄至4398萬元 經營盈利升近14倍

謝瑞麟 （00417） 公布，截至3月底止年度虧損收窄至4398萬元，上一年度則蝕8967萬元，每股基本虧損17.6港仙，不派息。期內，營業額按年跌9.1%至26.5億元。經營盈利按年上升13.88倍至4941萬元。該股股價午後造好，現升18%，最新報1.29元，成交額245萬元。

年內，內地錄得13.3%的同店銷售增長，於香港及澳門則錄得 39%的同店銷售負增長。香港零售市場持續低迷，租金居高不下，年內集團策略性地關閉了 4 間香港店舖；內地的店舖總數則由445間增加到450間。

謝瑞麟表示，內地自去年中已重開工廠、商店和餐廳，令經濟反彈，亦為最先擺脫疫情的地區之一。在邊境限制放寬帶動訪澳旅客回升的刺激下，澳門的業務自去年9月開始回到正軌，希望內地和澳門的業務逐步回復至疫情前的水平。然而其他營運地區的銷售仍然受壓於反覆的疫情，以香港尤甚。

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編輯：吳敏芳