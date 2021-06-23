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【本地遊】離島食肆生意由較高位下跌　港府為谷針放寬本地旅行團限聚令　為何對南丫島餐廳幫助不大？

商業 13:30 2021/06/23

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有離島食肆反映，消費需求明顯較過去疫情爆發時，有所下跌。

本港疫情趨緩，市民開始重返市區消費。有離島食肆反映，消費需求明顯較過去疫情爆發時，有所下跌。酒吧「蘆鬚記」負責人陳小姐指，隨着天氣轉熱，在三至四星期前開始，人流和生意額下跌逾一半。

陳解釋，過去一年生意曾較暢旺。但天氣最影響生意，她更直言，周末船隻加班情況不再，周日本地客更會提早離開，顯得冷清。她預料，未來天氣預測會下雨，生意會持續下跌。

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放寬本地旅行團作用較小　主要有兩個原因
港府日前公布新的社交距離措施，本地旅行團只要三分之二團員接種首針，將放寬限制人數。海鮮酒樓「南丫天虹」董事總經理陳詠楓直言「幫助不大」，皆因本地接種率較低，實際作用較小。

另一原因是放寬與否，到訪人數都相若。她解釋，雖然現時本地旅行團上限為20人，每團人數不及放寬後100人；而旅行社的做法是分團，並由不同導遊帶隊。她認為對離島食肆而言，放寬餐廳要求已足夠。

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陳又指，疫情爆發前，旅客生意額佔比最高達7成。而至今，本地客對價錢敏感度較高，疫情更令其消費態度趨謹慎。雖然仍有本地客到訪消費，她稱，營業額下跌超過50%。

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「食」懷舊潮　吸本地客
離島消費一般會較高，有較新派的咖啡店為保生意，推出新招。Bebe V負責人陳欣宜亦有新招，彌補在疫情下生意額減少，她發現消費者較易接受花費10元至20元，購買特別的食品。她便看準近年本地流行懷舊的消費趨勢，引入了懷舊小食和零食，例如糖蔥餅等；而加入了新元素後，其生意額有所增加，惟佔比較小，對整體影響不大。

Bebe V負責人陳欣宜有新招，彌補在疫情下生意額減少。（程志遠攝）

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責任編輯：馬意文

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