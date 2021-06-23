小國首都力壓香港 成全球駐外員工生活最貴城市

人力資源管理諮詢公司美世近日發布駐外員工生活成本調查報告，報告指出土庫曼首都阿什哈巴德力壓香港，成為全球駐外員工生活成本最高的城市。香港由去年的第1位退居至全球生活成本第2高城市，黎巴嫩首都貝魯特及日本東京則緊隨其後。

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美世（Mercer）發表年度駐外員工生活成本調查報告，報告評估及排名209個城市的房屋、交通及食品等，超過200項生活成本。最終，土庫曼首都阿什哈巴德（Ashgabat）力壓香港，成為全球駐外員工生活成本最高城市。而香港由去年的首位退居至全球生活成本第2高城市，黎巴嫩首都貝魯特及日本首都東京則分別排第3及第4位。

其餘駐外員工生活成本最高的城市包括，第5位的瑞士蘇黎世、排名第6的中國上海、第7位的新加坡、瑞士日內瓦、中國北京及瑞士伯爾尼（Bern）則分別排行第8至10位。

美世負責人Jean-Philippe Sarra表示，由於阿什哈巴德陷入經濟困境，當地持續出現高通脹，物價指數飆升，駐外員工的生活成本亦因而上升，使阿什哈巴德由去年第2位躍升至今年生活成本最高的城市。

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此外，黎巴嫩首都貝魯特亦由去年的第45位躍升至今年第3位。美世指當地近年政治動盪及持續嚴重的經濟蕭條，而新冠肺炎疫情及去年的貝魯特港爆炸進一步重創當地經濟，使黎巴嫩通脹率創歷史新高，推高當地生活成本。

全球外派僱員生活成本最高城市 排名 城市 1 阿什哈巴德（Ashgabat） 2 香港（Hong Kong） 3 貝魯特（Beirut） 4 東京（Tokyo） 5 蘇黎世（Zurich） 6 上海（Shanghai） 7 新加坡（Singapore） 8 日內瓦（Geneva） 9 北京（Beijing） 10 伯爾尼（Bern）

責任編輯：郭麗明