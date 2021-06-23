微軟更新OneDrive　引入相片編輯+管理功能

▲ OneDrive引入全新的相片編輯和管理功能，目前已登陸網頁版及Android平台。

微軟（Microsoft）最新在官方網誌宣布，OneDrive引入全新的相片編輯和管理功能，目前已登陸網頁版及Android平台。該OneDrive相片編輯功能包括全新的剪裁功能、旋轉和翻轉、光線和顏色調整等，還可透過Chromecast將照片投射到大屏幕上。

此外，微軟還將允許OneDrive用戶按日期和來源篩選管理相片，預計該功能將在未來兩個月內在 OneDrive for Android上發布。由於不少用戶會將短信、社交媒體、WhatsApp及屏幕截圖等的相片保存到OneDrive，新設置允許根據上傳來源建立文件夾；以及可以按年和月來進行分組。

▼ 點擊圖片放大

相片剪裁

可透過內置預設裁剪成各種比例的相片，包括供社交媒體限時動態的直向尺寸，或自由裁剪

旋轉和翻轉

除了可簡單地將圖片左右旋轉90度或翻轉180度，還增加了增量度的旋轉，可以將稍微傾斜的相片拉直

光線和顏色調整

可對亮度、曝光、對比度、高光、陰影和色彩飽和度作調整，並選擇保存為新圖像或是覆蓋原始圖像

用Chromecast把相片投射到大屏幕上

將手機連接到支援Chromecast的設備上，打開OneDrive for Android APP，並點擊OneDrive主標籤的右上角。在手機上移動相片及影片時，便可在支援Chromecast的電視或裝置上看到

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責任編輯：張寶燕