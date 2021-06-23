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【疫市營商】麗晶七海郵輪推新船「Seven Seas Grandeur」　推動奢華郵輪旅遊需求增長（多圖）

商業 11:56 2021/06/23

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新般命名為「Seven Seas Grandeur」。（麗晶七海郵輪提供）

疫情下外遊較難，但旅遊業界為了維持生計，各出奇招，例如不停泊到其他國家的海上郵輪體驗。港府早前預期，最快將在7月份復辦公海遊。

麗晶七海郵輪今天宣布，旗下第六艘郵輪，將於2023年第四季度正式交付。首航季的細節，將於2021年9月23日正式公佈以及接受預訂。

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該公司總裁兼行政總裁Jason Montague表示，新船看準市場對奢華郵輪旅遊的需求而推出。品牌旗下郵輪船體小巧靈活，提供海上空間，冀藉此推動相關需求增長。

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新船命名為「Seven Seas Grandeur」，設計體現出品牌30年來，希望呈獻的奢華體驗。內設的品牌特色餐廳Compass Rose，亦有新計細節。

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Seven Seas Grandeur載客750人，總噸位為55,254噸，提供業界最高的空間及船員比例。至於船內其他配套和設計，例如套房、餐廳、設施和船上體驗等詳情。該公司將會在2023年亮相前，在官網持續更新。

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：馬意文

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