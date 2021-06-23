【三桶油】石油股升勢強 哪隻股份可以追落後？

市場預期伊核談判難於短時間內達成協議，伊朗的潛在石油供應受限下，油價短綫易升難跌，石油股還有多少值搏空間？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰分析指，以每桶油價70美元而言，中海油 （00883） 現價仍未追上油價升幅，其中一個原因或是早前受美國制裁所影響，可見地緣政治風險對中海油股價有一定壓力，倘中美關係改善，此股或有更大上升空間。想知更多專家分析，立即睇片：



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