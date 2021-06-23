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【新冠疫苗】接種增幅不足 美國認難達成7月4日目標

環球政治 11:45 2021/06/23

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美國總統拜登早前訂立新冠疫苗接種目標，希望在7月4日前，能為7成人口最少接種1劑。白宮承認因美國年輕人接種新冠疫苗意欲低，政府難以達成相關目標。另外，白宮指70%的30歲或以上美國人已接種最少1劑新冠疫苗。

福西反擊右翼批評 斥「批評我就係批評科學」 【下一頁】

白宮抗疫協調員齊茨（Jeff Zients）周二（22日）表示，政府需要「額外數周」，才能達成為7成人口最少接種1劑疫苗的目標。部分原因是美國18至26歲年輕人接種意欲較低，拖延整體接種進度。

齊茨指，不少年輕人認為疫情對他們沒有影響，接種意欲不大。但齊茨強調，隨Delta變種（即印度變種）在美國開始普及，愈來愈多年輕人感染，對他們而言，此時更應接種疫苗。

根據美國疾控中心（CDC）數據，30歲或以上人士中，7成最少接種1劑疫苗。白宮預料至7月4日，27歲或以上人士有70%接種首劑。齊茨指，美國將迎來一個歡樂自由的夏天，民眾將在7月4日慶祝從病毒中獨立。

新冠疫苗分享計劃多難關 美國月內或難完成交付  【下一頁】

目前，美國近3分之2成人最少接種1劑疫苗，約56%成人已完成接種（編按：部分美國人打1劑強生疫苗已完成接種）。

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，為7成人口接種疫苗，僅是達至群體免疫下限標準。福西強調，接種率達標後不等同抗疫成功，唯有停止感染爆發，才算真正終結疫情。

責任編輯：李俊儀

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