【投資展望】貝萊德下調中資股評級至「中性」　料聯儲局2023年中旬才加息

▲ 貝萊德於投資展望中指出，美國政府正加快與不同國家結盟，中美維持競爭關係，或會使全球政治漸趨兩極化。

貝萊德（BlackRock）發表亞洲下半年投資展望，於股票市場內，中國股票市場評級下降至「中性」。貝萊德亞太區主動投資策略部主管及基本主動型股票團隊新興市場首席投資總監貝琳達（Belinda Boa）解釋，中國下半年經濟仍然保持強勁，但由於去年下半年中國復甦速度已經很快，相信在今年下半年，其餘亞洲發展中國家將加快其復甦步伐，提供更多市場需求。

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貝琳達指，亞洲區經濟基本面強健，其抵禦外部融資風險的能力較其他新興國家為強，不過她提醒，投資者需留意中美政局，未來地緣政治緊張局勢或會升溫。貝萊德於投資展望中指出，美國政府正加快與不同國家結盟，中美維持競爭關係，或會使全球政治漸趨兩極化。

貝萊德環球新興市場股票基金經理劉雅俊表示，對比起2018年時，目前內地明顯加大力度整頓互聯網巨頭，以阿里巴巴 （09988） 為例，在新規定下，公司需3年內定期提交反壟斷報告予監管部門，相信有關監管浪潮將至少持續幾年，因此對中國互聯企業前景仍抱謹慎態度。

劉雅俊指中資科企監管未完，詳見【下一頁】

除此以外，貝萊德預期，聯儲局的低利率政策將持續更長時間，料今年底或明年年初才會縮減買債規模，或於2023年中旬才會加息，亦預料在加息之前，市場升勢仍會持續一段時間。

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全球企業稅對台灣、日本影響最大

至於其他亞洲股票市場方面，台灣、南韓評級為「減持比重」。貝琳達表示，七國集團（G7）早前達成協議，擬將全球企業稅率下限定為15%。她認為，在眾多亞洲國家中，台灣、日本兩個國家最受影響，又認為全球企業稅對科技、互聯網及健康產業打撃最大。

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值得留意的是，印度、印尼則分別獲得「增持比重」及「適度增持比重」（Moderately Overweight）評級。劉雅俊指，近期不少印度股市有不少互聯網公司上市，於中國昔日從舊經濟過渡至新經濟情況相似，因此擬看好印度股票市場。

10年內中國中產人口升近一倍

另外，從中國近期政策層面走向去看，內地將實施「三孩政策」，劉雅俊指，內地連續4年出生率錄得下降，近期除「三孩政策」外，政府亦採取壓抑樓價等措施降低生育成本，提高生育率。她認為，「三孩政策」可對中國人口帶來顯著影響，而隨著國內中產階產崛起，料未來10年內，國內中產階層人數可升近一倍，其強大消費能力將利好國內品牌發展。

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環境政策上，碳中和、碳達峰的雙碳目標成為中國長期發展重點，掀起ESG投資浪潮。Lucy看好未來太陽能產業、電動車及其相關產業鏈市場，並預料鋰、鈷等與電動車相關原材料亦會受惠。

料本港樓市長遠仍有需求

香港市場方面，本港近幾個月樓價持續上升，相信長遠仍需面臨結構性供應短缺問題，加上現時租金回報率仍然吸引，料樓市仍有需求，地產行業將持續受惠。她亦預計，香港在未來幾個月或與新加坡、澳門及中國內地等地放寬邊境限制，利好香港本地經濟。

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編輯﹕賴奕羚