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【歐國盃】英格蘭小勝奪首名 克羅地亞次名出線

環球社會熱點 11:16 2021/06/23

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歐洲國家盃周三凌晨（23日）舉行D組最後一輪賽事，英格蘭憑曼城前鋒史達寧入球，1比0小勝捷克，首名出線後將要對彈死亡F組次名。同組另一場賽事中，克羅地亞力克蘇格蘭，壓過捷克次名出線，16強將會面對E組次名。

【歐國盃】丹麥大翻身 大勝俄羅斯次名出線 【下一頁】

【歐國盃】【歐國盃】蘇格蘭中場確診 英格蘭兩將同須隔離（第二版） 【下一頁】

英格蘭開賽前已篤定晉級，亦有球員因與確診新冠肺炎的蘇格蘭球員密切接觸而隔離，但教練修夫基（Gareth Southgate）仍排出多名正選出戰。

英格蘭今場攻勢明顯優於捷克，效力英超曼城的前鋒史達寧（Raheem Sterling）開賽僅一分多鐘已有黃金機會，只可惜笠過門將後中柱。及後，史達寧在12分鐘頭槌破網，英格蘭亦憑此入球擊敗對手，取得首名。捷克今場雖然輸波，但仍以積分優勢，順利晉身淘汰賽。

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同組蘇格蘭賽前有主力因確診無法出戰，今輪主場坐鎮迎戰克羅地亞，仍希望擊敗對手成功出線。但克羅地亞今場明顯掌握局勢，成功以3比1擊敗蘇格蘭，順利出線之餘，更以力壓賽前排首名的捷克，成為小組次名，16強將要面對E組次名。

責任編輯：吳漢培

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