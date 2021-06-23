【異動股】長城、吉利齊升6%　業內一致預期下半年芯片短缺將緩解（第二版）

▲ 長城、吉利齊升6% 業內一致預期下半年芯片短缺緩解

內地新能源汽車銷售數據造好，港股汽車板塊續升。當中，吉利 （00175） 升5.8%，收報26.4元；長城汽車 （02333） 升6.1%，收報25.2元；比亞迪 （01211） 收報229.8元，升3%。吉利行政總裁桂生悅預期，第三季度芯片供應情況會有好轉，再加上第四季度有很多受歡迎的新車推出，相信有助促進銷量，暫未打算調整全年銷售目標156萬輛。

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瑞信發表報告指，長城汽車的管理層近期正四處奔走，以尋求更多的芯片供應來源，相信公司的芯片供應將自7月起陸續恢復，每月供應量預計能夠超過10萬件，預計長城仍能達成全年銷售量目標149萬輛，維持長城「跑贏大市」評級，以及目標價維持40元。

中金發表報告指，業內一致預期芯片短缺情況將在下半年緩解，汽車板塊將會持續跑贏大市，行業有望在下半年進入加庫存周期。而新能源汽車正在加速滲透，預期融入新技術的造車新勢力的改款車型和新產車型，將推動造車新勢力進入上行周期。

中國汽車工業協會早前公布，截至今年5月底，新能源汽車保有量月580萬輛，約佔全球新能源汽車總量的50%。而今年首5個月，中國新能源汽車產銷分別完成96.7萬輛和95萬輛，按年均增長2.2倍，市場滲透率達8.7%。

（第二版更新瑞信報告）

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記者：梁安琪