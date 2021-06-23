【新冠疫苗股】康希諾午後復牌升逾一成　產品獲納入出口新冠疫苗清單、美奈喜獲國家藥品監督管理局批准（第二版）

▲ 康希諾午後復牌。

康希諾生物 （06185） 今早急升一成後中途停牌，以待發出內幕消息公告。康希諾中午發公布，表示其A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗（CRM197載體）（「MCV2」，商品名稱為美奈喜）已獲國家藥品監督管理局授予新藥申請批准，以在中國進行商業化。MCV2由公司研發及生產，用於預防A群及C群血清群腦膜炎球菌細菌引起的感染。

康希諾生物指，經作查詢後，確認除該公告披露外，未知悉任何必須公布的消息，將於下午一時復牌。

康希諾生物早段股價飆升逾一成，最高見414.4元，該股停牌前報408元升10.6%，午後復牌抽升近2成，截至下午1時34分，現報422.2元，升14.5%，高見436.2元，創3個月新高，成交11.6億。

另外，中國商務部、工業和信息化部、衛生健康委以及藥監局公布，可供對外出口的新冠病毒疫苗產品清單，除一早已在內地推廣接種的科興疫苗，以及國藥疫苗外，由康希諾生研發的新冠疫苗亦包含在清單中。

商務部表示，支持列入清單的中國疫苗生產企業以自營方式組織出口，集中精力增加產品供應、穩定市場預期，讓各國、特別是發展中國家都能用得上、用得起疫苗。商務部將會同相關部門為各國從中國採購疫苗提供支持和協助。

其他相關股份方面，持有科興股權的中生製藥 （01177） 股價午後續跌1.4%，現報7.52元，成交10.87億；國藥 （01099） 升3.3%，現報23.5元；復星醫藥 （02196） 升4.6%，最新報59.3元。

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記者：梁安琪