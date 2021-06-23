【港股市況】恒生指數午後升500點　康希諾生物復牌升逾一成（不斷更新）

美國聯儲局主席鮑威爾派定心丸，稱儲局不會先發制人加息，道指升68點。港股承接高開158點，其後走勢反覆上升，恒生指數半日升412點，報28721點。恒生科技指數升1.9%，報7958點。汽車股造好，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾7%；舜宇 （02382） 升逾6%；美團 （03690） 升逾4%；恒大 （03333） 逆市跌逾2%。

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

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【電動車IPO】小鵬汽車通過上市聆訊 罕見中概股雙重主要上市回流、有望納港股通

即市走勢︰

【15：03】INFINITY （01442） 突遭洗倉，跌幅擴大至六成，低見0.54元，成交1003萬元。

【15：00】上證升0.3%；深證升1%；創業板指升1.1%。

【14：57】快手1024升逾半成逼近200元 CEO：全球月活躍用戶數達到10億

【14：55】小鵬汽車據悉通過上市聆訊，港交所 （00388） 升近2%。

【14：51】美團 （03690） 領升，股價升逾半成，高見309元，貢獻大市近120點。

【14：51】友邦 （01299） 升3%，高見96.6元。

【14：50】INFINITY （01442） 跌逾兩成，低見0.97元，成交793.6萬元。

【14：45】快手科技 （01024） 升幅擴大至近6%，高見198.7元。

【14：43】大市升500點，升至28800點水平。

【14：27】快手科技 （01024） 抽升逾4%，高見197.4元。快手與中央廣播電視總台在北京舉辦聯合發布會，宣布雙方達成2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會賽事轉播短視頻戰略合作，快手正式成為2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會持權轉播商。會上，快手CEO宿華透露，快手全球月活躍用戶數達到10億。

【14：20】贛鋒鋰業 （01772） 升幅擴大至9%，高見116.8元。

【14：19】北亞策略 （08080） 午後升逾四成，破頂高見1.11元。

【14：08】大市午後於400點升幅上落，最新升412點，報28722點；科指升2%，報7968點。

【13：20】新濠國際與雅居樂合作投得中山地皮 項目大部分設施料2025年前竣工

【13：14】中國動向升逾半成 去年度多賺3.9倍、末期息連特別息5.08分

【13：09】濠賭股逆市向下，其中藍籌銀娛 （00027） 跌逾2%；金沙 （01928） 跌1%。另外，美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌2%；新濠 （00200） 跌1%。

【13：08】歸創通橋醫療孖展超購201倍暫錄518億元 據指國際配售多倍超購（不斷更新）

【13：06】康希諾生物 （06185） 升幅進一步擴大，最新升逾18%，高見437元，成交9.5億元。

【13：05】中駿商管606招股 孖展未足額、國際配售已足額

【13：05】謝瑞麟 （00417） 績後升近1%，報1.1元，涉4宗成交或22.8萬元。

【13：03】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至16%，高見428.2元。

【13：01】港股午後初段升約425點。

【13：00】康希諾生物 （06185） 復牌午後初段升逾13%，高見418.8元。

【12：55】謝瑞麟去年度虧損收窄至4398萬元 經營盈利升近14倍

【12：35】康希諾生物 （06185） 將於下午復牌。

【新冠疫苗股】康希諾急升一成後中途停牌 產品獲納入出口新冠疫苗清單、旗下腦膜炎疫苗獲批上市（第二版）

【12：32】泛海國際斥2030萬元購恒大票據

【12：25】受惠國貨熱潮體育用品股造好 安踏股價升3%再度破頂

【12：00】恒生指數半日升412點，報28721點。恒生科技指數升1.9%，報7958點。汽車股造好，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾7%；舜宇 （02382） 升逾6%；美團 （03690） 升逾4%；恒大 （03333） 逆市跌逾2%。

【11：42】海鑫 （01850） 最新升逾六成，破頂高見1.05元。

【11：36】港股中午收市前升幅擴至400點，最新升402點，28712點。科指升1.8%，報7951點。

【11：30】內地股市半日向上，上證升近0.5%；深證升1%；創業板指升1.6%。

【11：25】體育用品股再破頂，特步 （01368） 再升逾半成，破頂高見14.2元。另外，李寧 （02331） 升近3%，破頂高見85.8元；安踏 （02020） 升逾3%，破頂高見182.7元。

【11：21】舜宇 （02382） 最新升6%，高見237.6元；瑞聲 （02018） 升幅擴至3%，高見59.65元。

【11：15】和黃醫藥13傳40.09元定價 孖展錄1.1倍認購

【11：07】中車時代 （03898） 升逾4%，高見46.55元。中車時代公布，發行A股建議完成中證監註冊。

【11：05】大市升幅進一步擴大至近400點，試28700點水平，最新升380點。

【11：02】頤海國際 （01579） 今早曾破底低見50.2元，最新轉升0.4%，報51.65元。

【10：58】希瑪眼科 （03309） 升幅擴大至16%，破頂高見11.2元。

【10：54】贛鋒鋰業 （01772） 升逾7%，高見114.6元。

【10：52】信達生物彈5% 治療食管鱗癌研究屆主要終點

【10：50】海鑫 （01850） 升幅擴大至逾四成，破頂高見0.89元。

【10：42】長城、吉利齊升逾8% 業內一致預期下半年芯片短缺將緩解

【10：42】大市升幅擴大至逾300點，重上28600點水平，報28634點，升324點；科指升1.4%，報7924點。

【10：37】滙豐 （00005） 拉升，股價轉升0.3%，報45.9元，今早曾低見45.3元。

【10：33】恒指最新升約200點，報28508點；科指升1.1%，報7904點。

【10：29】春立醫療 （01858） 復牌後回吐幅度擴大至逾16%，低見27.65元。春立醫療公布，申請發行A股科創板上市方面 ，披露今年首季純利6848萬元人民幣，按年升1.03倍，扣除非經常性損益後純利約6764萬元，按年升1.2倍。

【10：26】吉利 （00175） 升幅進一步擴大至逾8%，高見27.05元，成交23.8億元。

【10：21】世大 （08560） 乾跌四成，低見0.43元，僅涉3宗成交或950元。

【10：18】恒大 （03333） 跌6%，低見10.12元。

【10：18】《壹週刊》結束營運 社長黃麗裳：逾十萬訂戶亦未能扭虧

【10：16】康希諾生物 （06185） 升一成後中途停牌，停牌前報408元，升10.6%，成交7.7億元。

【10：15】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾4%，低見10.36元。

【10：13】舜宇 （02382） 股價升逾4%，高見233元；另一手機孖寶瑞聲 （02018） 升1%，高見58.45元。

【10：06】ATMX中，小米 （01810） 逆市再跌近1%，低見26.6元。另外，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.2%；美團 （03690） 升逾2%，於300元水平附近爭持。

【10：06】康希諾急升逾一成 產品獲納入出口新冠疫苗清單

【10：05】希瑪眼科 （03309） 升一成，破頂高見10.58元。

【10：04】車股造好，吉利 （00175） 升幅擴大至8%；比亞迪 （01211） 升逾2%；廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾7%。

【10：01】中遠海控 （01919） 股價升半成，破頂高見20.75元。

【09：55】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至近一成，高見405元。

【09：49】上日造好的春立醫療 （01858） ，股價今早回吐逾9%，低見30.65元。

【09：48】海鑫 （01850） 升兩成，破頂高見0.77元，成交288萬，暫為升幅最大股份。

【09：48】悠可集團通過上市聆訊 料下周開始預路演

【09：47】斯瑞生物科技 （01548） 升半成，高見33.6元。斯瑞生物科技公布，非全資附屬傳奇生物科技與Janssen Pharmaceutical NV（楊森）於比利時共同投資建立生產設施，以擴建創新細胞療法的全球產能。

【09：45】港股開市後曾升約200點，最新升勢回順，恒指升約135點；科指升0.8%，報7873點。

【09：41】吉利 （00175） 升逾6%，高見26.6元。其他車股方面，比亞迪 （01211） 反彈逾2%；廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾4%。

【09：35】恒大 （03333） 股價逆市向下，早段跌逾3%，低見10.52元。國際評級機構惠譽宣布下調恒大及子公司的評級至「B」，展望為負面。另外，港交所權益披露顯示，恒大周日以每股6元出售近7.39億股恒騰網絡 （00136） 。

【恒大股價】惠譽下調恒大及子企信貸評級至「B」 展望負面

【恒大股價】中國恒大出售7.39億股恒騰套現44億

【09：35】康希諾生物股價早段升6%，高見392元。商務部等4部門22日發佈公告，將4款已在國內獲批附條件上市的疫苗列入可供對外出口的新冠疫苗產品清單，國藥中生北京公司、北京科興中維公司、康希諾公司、國藥中生武漢生物製品研究所有限責任公司的4款疫苗被列入清單。

【09：31】三桶油續向上，中石油 （00857） 再升逾2%，破頂高見3.7元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾1%。

【09：28】Bitcoin比特幣昨晚曾跌穿30000美元，今早重上34000美元水平，火幣科技 （01611） 反彈逾3%；美圖公司 （01357） 升逾2%。

【Bitcoin】比特幣失守3萬美元急彈重上34000美元 以太幣反彈收復19000美元

【09：25】劉長樂辭任鳳凰衛視主席 信德何超瓊出任副主席、鳳凰高開4.4%

【09：22】恒生指數開報28468點，升158點。恒生科技指數升0.7%，報7868點。滙豐 （00005） 跌0.2%；友邦 （01299） 升逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 反彈1%。

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【09：13】期指開報28378點，升185點或0.7%。

【08：47】恒指黑期升156點，報28418點；道指期貨升40點，報33875點。

【08：40】歡喜傳媒與瀚納影視及導演黃渤合作

【08：20】和黃醫藥︰賽沃替尼獲批用於治療MET外顯子14跳變NSCLC患者

【07：45】中車時代發行A股建議完成中證監註冊

【07：45】港股ADR收報28422點，升112點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.71元，跌0.04元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報575.91元，升2.41元或2.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國聯儲局主席鮑威爾派定心丸，稱儲局不會先發制人加息，也不會由於認為就業率偏高就提高利率。道指收報33945點，升68點；標指收報4246點，升21點或0.5%；納指收報14253點，升111點或0.879%。

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責任編輯︰梁浩碩