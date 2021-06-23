【港股市況】恒指黑期升156點　道指期貨升40點（不斷更新）

美國聯儲局主席鮑威爾派定心丸，稱儲局不會先發制人加息，道指升68點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開112點，恒指料開報28422點。滙豐 （00005） ADR折合報45.71元，跌0.04元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報575.91元，升2.41元或2.4%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：47】恒指黑期升156點，報28418點；道指期貨升40點，報33875點。

【08：40】歡喜傳媒與瀚納影視及導演黃渤合作

【08：20】和黃醫藥︰賽沃替尼獲批用於治療MET外顯子14跳變NSCLC患者

【07：45】中車時代發行A股建議完成中證監註冊

【07：45】港股ADR收報28422點，升112點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.71元，跌0.04元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報575.91元，升2.41元或2.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國聯儲局主席鮑威爾派定心丸，稱儲局不會先發制人加息，也不會由於認為就業率偏高就提高利率。道指收報33945點，升68點；標指收報4246點，升21點或0.5%；納指收報14253點，升111點或0.879%。

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責任編輯︰梁浩碩