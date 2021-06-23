「貨車界Uber」滿幫集團盤前回吐逾2%　創始人張暉成中國新晉億萬富豪（第二版）

▲ 「貨車界Uber」滿幫集團創始人張暉成中國新晉億萬富豪

「內地貨車界Uber」滿幫集團（美︰YMM）於紐約上市首日掛牌。滿幫集團股價一度飈升兩成，最終收報21.5美元，較招股價19美元，高出13.2%，曾任職阿里巴巴 （09988） 、滿幫集團創始人張暉成為中國新晉億萬富豪。滿幫集團周三盤前回吐逾2%。

根據彭博億萬富豪指數，42歲的董事長張暉擁有滿幫集團9.2%的股份，所持股份價值達到21億美元。張暉是最新一位離開阿里巴巴或騰訊等科技巨頭後，通過創業積累巨額財富的企業家。另外，他也是孫正義軟銀集團幫助下成為億萬富豪的一個例子。

滿幫集團IPO總計發行8250萬股，招股價區間17-19美元，投資者包括軟銀、騰訊 （00700） 、紅杉資本、基滙資本等。基滙資本執行合夥人及中國區主管彭慶邦表示，熱烈祝賀滿幫集團成功上市。滿幫集團 IPO是基滙資本在過去10個月內成功上市的第二例私募股權投資，第一例為貝殼找房（美：BEKE），期待和滿幫集團攜手通過合作平台以數碼科技賦能中國物流產業項目。

【新股IPO】「貨車界Uber」滿幫集團美國IPO擬上限19美元定價 籌122億元

責任編輯︰梁浩碩

（第二版加基滙資本資料）