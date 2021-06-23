【儲局官員】威廉斯稱聯儲局加息 還有漫長路要走

▲ 紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，聯儲局距離加息仍有一段長時間。（法新社資料圖片）

美國紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯(John Williams)說，美國聯儲局剛開始就縮減購債計劃展開辯論，關於加息的討論還有很長的路要走。

威廉斯週二接受採訪談到加息問題時說「那還早得很」，現下他認為關注點是在減碼上。

聯儲局一直在以每月至少800億美元的規模繼續增持美債，以及每月至少400億美元的規模增持機構抵押貸款支持證券。上周三決策層重申他們將保持這一步伐，直到在就業和通脹目標上取得重大進一步進展。

聯儲局上周議息聲明顯示，大部分聯邦公開市場委員會(FOMC)委員預期2023年開始加息，部分預期明年開始加息。

威廉斯稱，由去年12月至今，美國經濟確實取得進展，但他認為現時距離完成雙重目標還有很長路途，遠遠未趨近開始討論加息的時機。

他承認，最近幾月的通脹率升至頗高水平，需要非常小心觀察這些數據，看看這些數據多大程度上只是暫時的，今年的通脹率或見3%，預計核心通脹率和整體通脹率，明年將回落至2%。

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編輯：李勝君



