【A股布局】機構加強調研內銀股 邊類營運問題最受關注

據內地報道，上半年各類投資機構調研內銀的熱度有增無減，不論次數和廣度均有所擴大。數據顯示，今年以來共有14家銀行被調研，調研總次數和參與機構數量已超去年同期。

【券商點睇】比虛擬貨幣具更廣的應用範圍 黃金有較大升值空間，請按【見下頁】

Wind數據顯示，年初至今已有203家機構密集參與寧波銀行（深：002142）的調研會議，當屬最多機構「關照」的上市銀行，參與機構數與去年基本一致。

此外，蘇州銀行（深：002966）、無錫銀行（滬：600908）、張家港行（深：002839）和寧波銀行等14家上市銀行受到機構70次調研，調研機構總數高達529家，無論從涉及的銀行、調研次數，還是機構參與數量，都比去年同期有明顯增幅。

值得注意是，機構在調研上市銀行時較關注的問題，包括銀行資產質量、淨息差，以及房地產貸款集中度等。同時，疫情影響之下，小微企業貸款的投放、普惠金融，財富管理業務的布局等亦被各機構的追問。

【樓市故事】幸福女大學生抽中「白居二」資格 再喜獲父母資助成功做業主 538萬購筲箕灣居屋，請按【見下頁】

舉例，美銀證券、摩根大通於6月對寧波銀行的調研中，就詢問了該行的息差情況。寧波銀行回覆，將從資產端調整投放策略，在負債端強化成本管控。廣發基金等機構對蘇州銀行調研時，特別關注到個人消費貸不良率同比有所回升。蘇州銀行回應稱，數字銀行網貸業務在去年受到肺炎疫情的衝擊，一定程度上出現了資產質量的下滑。

也有機構提問無錫銀行資產質量、前10大客戶的違約風險、延期還本付息的影響等。無錫銀行表示，今年該行將繼續保持不良貸款處置的常態化，做到應收盡收，嚴防在經濟下行時期不良率反彈。

【延伸閱讀】券商點睇：光大證券看好港股全年跑贏A股 建議重點關注6類股份，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +30 +29

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛