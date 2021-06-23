【券商點睇】比虛擬貨幣具更廣的應用範圍 黃金有較大升值空間

中泰證券首席經濟學家李迅雷發表報告指，美國政府為了應對疫情和經濟結構失衡問題，為了維持經濟和社會穩定，或將繼續舉債，意味貨幣超發仍將繼續。因此，只要資產泡沫不破，超發貨幣繼續流入到資產領域，黃金依然有較大的估值提升空間。

【美股分析】料大市現10%至15%回調 景順指跌市是撈底良機，請按【見下頁】

他認為，這輪美國的貨幣、財政政策擴張「覆水難收」，估計不會重複2013至2018年的收縮過程，但如果堅持擴張和寬鬆的政策不變，那也會面臨諸多問題，如當前的美國實際利率已經達到-3.5%左右，通脹高企，使得美國經濟的各種風險不斷累積。在這種情況下，無論美聯儲選擇放水還是縮水，黃金所具有的投資保值和避險屬性都能體現出來。

【大宗商品】國內壓抑原材料價格 首批國家儲備投入市場，請按【見下頁】

事實上，黃金不僅是一種具有良好流動性的資產，同時也是消費品及工業材料；不僅被作為官方儲備資產，而且也是居民部門的財富，正正是虛擬貨幣所不具備的優勢。而且，黃金與其他資產的不同之處在於，它屬於「避險性資產」，即當市場風險上升的時候，它可以成為避險工具。在當前通脹形勢嚴峻、諸多國家資產泡沫突顯的情形下，黃金仍然可以作為長期配置的戰略性資產。

【延伸閱讀】大行點睇：招銀國際預期中資價值股 短期溫和跑贏成長股 最新焦點股名單覆蓋18股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛