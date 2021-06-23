【大宗商品】國內壓抑原材料價格 首批國家儲備投入市場

目前中國工業品出廠價格指數（PPI）漲幅創下13年新高，並引發當局對通脹升溫的擔憂，於是早前有傳當局投放主要工業金屬的國家儲備，以遏制PPI上漲。

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近期，國家糧食和物資儲備局發佈2021年第2號公告，決定開始投放2021年第一批鋁國家儲備、第一批鋅國家儲備、第一批銅國家儲備。其中，第一批鋁銷售總量為5萬噸，第一批鋅銷售總量為3萬噸，第一批銅銷售總量為2萬噸。

按照國務院常務會議關於做好大宗商品保供穩價工作部署，投放面向有色金屬加工製造企業，實行公開競價，相關工作由國家物資儲備調節中心具體負責。

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記者：林衛