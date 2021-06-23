  • 26°C
香港時間 : 2021623日 (三) 01:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大宗商品】國內壓抑原材料價格 首批國家儲備投入市場

股樓投資 00:56 2021/06/23

分享：

目前中國工業品出廠價格指數（PPI）漲幅創下13年新高，並引發當局對通脹升溫的擔憂，於是早前有傳當局投放主要工業金屬的國家儲備，以遏制PPI上漲。

【置業調查】逾46%受訪者擬未來12個月入市 比例屬3年來次高 代理：今年樓價有望升15%，請按【見下頁

近期，國家糧食和物資儲備局發佈2021年第2號公告，決定開始投放2021年第一批鋁國家儲備、第一批鋅國家儲備、第一批銅國家儲備。其中，第一批鋁銷售總量為5萬噸，第一批鋅銷售總量為3萬噸，第一批銅銷售總量為2萬噸。

按照國務院常務會議關於做好大宗商品保供穩價工作部署，投放面向有色金屬加工製造企業，實行公開競價，相關工作由國家物資儲備調節中心具體負責。

【延伸閱讀】下半年部署：大摩最新中港焦點股名單  包括7隻本港上市股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

通脹 商品 PPI 中國

下一篇文章

【Amazon】印度將受收緊電商規定 Amazon或會被限制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱