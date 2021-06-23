【開市9點半】券商交銀指成長股未到買入時機　歸創通橋醫療孖展超購100倍

（1）北水連日沽科技股，加上中美預期收水，本港科技股昨日大跌，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 都跌約3%，分析認為科技股未見底。交銀國際研究部主管、「中國最精準策略師」洪灝表示，中國成長股相對價值股的估值仍高，未完成均值回歸的過程，最好的買入時機仍未到，但就看好一些板塊，例如半導體、新能源等行業。

【投資展望】交銀洪灝：恒指今年首季或已見頂 成長股估值仍貴 薦5概念覓機會

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（2）滙豐 （00005） 網上通告指，網上及流動理財服務只供在香港的滙豐客戶在香港使用 。該行回覆本報指，強調香港客戶可以如常於海外使用網上及流動理財服務，沒有更改相關服務的計劃。

【滙豐HSBC】網上及流動理財服務只供在香港使用？ 滙豐恒生：香港客戶於海外可如常使用（第二版）

（3）港股第二季成交明顯減少，花旗認為，港交所 （00388） 估值並不吸引，調低港交所評級至「中性」，目標價亦調低14%。

【港交所388】花旗降港交所評級兼削目標價 港股成交弱、新股少、MSCI A股期貨合約推出無期

（4）新股熱潮持續，歸創通橋醫療科技 （新上市編號：02190） 昨起招股，已超額認購100倍。

【新股IPO】歸創通橋醫療孖展超購近100倍暫錄257億元 據指國際配售多倍超購（不斷更新）

（5）新股還有中國中免（滬：601888）來港招股，據報最快本周遞交上市申請，有望超越快手 （01024） 成為年內最大規模IPO。

【新股IPO】中國中免最快本周遞交上市申請 籌最多780億元、阿里巴巴回港以來最大型新股

（6）中國旺旺 （00151） 公布，截至3月底止全年純利增長13.9%。

【業績│內需股】中國旺旺去年多賺14% 末期息減少四成至1.46美仙

（7）本港與澳門正在磋商縮減隔離天數，瑞信認為，濠賭股甦之路較預期為慢。

【大行報告】瑞信看淡復甦之路 削多隻濠賭股目標價（附最新目標價一覽）

（8）比特幣失守30000美元大關後，反彈重上32000關，或再形成一個大型的橫行通道，給投資者炒上落。

【Bitcoin】比特幣失守30000美元、死亡交叉後市何去何從 以太幣下試1700美元

（9）中國雲市場支出，阿里巴巴 （09988） 的阿里雲首季支出市場佔比近四成，但按季下滑。

【雲計算】中國首季雲服務支出達60億美元 阿里雲市佔率近四成、華為力追

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊