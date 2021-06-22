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【儲局官員】梅斯特：資產購買計劃構潛在金融風險

股市 23:37 2021/06/22

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美國克利夫蘭聯儲行長梅斯特表示，希望看到金融穩定因素被明確納入貨幣政策框架。

美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，長期以來非常低的利率，以及資產購買等非常規政策工具，可能會導致太多的冒險行為和金融穩定問題。

她表示，希望看到金融穩定因素被明確納入貨幣政策框架，並承認非傳統貨幣政策有可能刺激追逐高收益率的行為，以及侵蝕貸款標準，進而增加金融穩定風險，推高槓桿率，不認為金融穩定是貨幣政策的一個單獨目標。

她認為若果證明監管工具不足，貨幣政策制定者應遵循風險管理方法，並對根據金融穩定風險調整貨幣政策的可能性持開放態度，因為這可能是長期內持續實現貨幣政策目標的最好方法。

如果遵循這種做法，包括政策利率和資產購買計劃在內的前瞻性指引，應明確包括金融穩定風險的豁免條款。

目前，具有系統重要性的銀行機構擁有更高的資本和流動性緩衝，更好的風險管理系統，銀行系統能夠在整個疫情期間，向家庭和企業提供重要支持。然而，不能將這種韌性視為理所當然。鑑於低利率環境，需要重新評估銀行系統的彈性。

梅斯特今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權。

【美國經濟】聯儲局隔夜逆回購需求　再創歷史新高

【美國通脹】橋水達里奧及美前財長警告：通脹或威脅經濟復甦

【美國加息】聯儲局維持現有利率及QE規模不變　點陣圖暗示2023年底加息兩次

編輯：李勝君

美股 美國聯儲局 疫情 貨幣政策 風險管理

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