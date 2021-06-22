【新股IPO】獲淡馬錫支持的創勝集團通過上市聆訊　已完成C1輪融資籌得1億美元

生物製藥公司創勝集團通過上市聆訊。高盛及中金為聯席保薦人。值得留意是，淡馬錫、高瓴資本及禮來公司（美：LLY）亦有投資創勝集團。據初步招股書顯示，淡馬錫持有創勝集團6.43%或2602萬股。

創勝集團表示，於今年2月完成C-1輪融資，於2020年11月至2021年2月的多次交割過程中籌資約1.05億美元。C-1系列優先股股東包括中國國有企業結構調整基金、碧桂園控股有限公司、卡塔爾投資局及深圳國調招商併購股權投資基金等。

創勝集團是一家集發現、研究、開發、製造及業務拓展能力為一體的臨床階段生物製 藥公司，其管理團隊及主要業務）位於中國及美國。

公司表示，已自主發現及開發9種候選藥物中的8種藥物，涵蓋已驗證的、 部分驗證的及新型生物通路。其中核心產品MSB2311，是一種針對高腫瘤突變負荷（TMB-H）等多種實體瘤的人源化PD-L1單克隆抗體（單抗）候選藥物。除研發管線外，創勝集團亦擁有完全一體化的全球生物製藥平台。

據初步招股書顯示，創勝集團去年收益按年增83.5%至8098萬元人民幣，虧損收窄至3.2億元人民幣。

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編輯：袁諾曦