【蘇寧財困】蘇寧置業網傳將宣布破產 蘇寧：已報警 蘇寧易購繼續停牌

▲ 蘇寧易購表示，因籌備發行股份購買資產，公司股份自6月23日起將繼續停牌。

蘇寧系的資金鏈問題引發市場關注，內地網絡流傳消息稱，蘇寧置業7月2日將宣布破產，蘇寧易購（深：002024）及蘇寧物流由阿里巴巴 （09988） 接盤持股40%。蘇寧方面回應稱，已報警，將嚴肅追究造謠者的法律責任。

蘇寧易購上周二公佈，第一大股東張近東所持有的約5.4億股蘇寧易購股份，遭北京市第二中級人民法院凍結，佔其所持股份比例的27.68%，佔公司總股本的5.8%。另外蘇寧電器集團再被動減持1000萬股，預計蘇寧電器集團在未來6個月內，可能減持公司股份不超過3.835億股，佔公司總股本4.12%。

蘇寧易購：創辦人張近東5.4億股遭法院凍結 蘇寧電器未來半年或減持3.8億股【下一頁】

當日蘇寧易購跌停，翌日公司宣布因籌劃涉及股份轉讓的重大事項，自6月16日起停牌，預計停牌不超過5個交易日。

不過，蘇寧易購今日（22日）再發公告，稱擬发行股份購買蘇寧雲新基金持有的項目公司股權，預計在10個交易日內披露方案。公司股票將自6月23日起繼續停牌，若未能在上述期限內召開董事會審議並披露交易方案，最晚將於7月7日開市起覆牌並終止籌劃相關事項。

同時，蘇寧易購表示，實際控制人張近東等正在籌劃的涉及公司股份轉讓相關工作正在推進中。若本次股份轉讓完成後，公司將處於無控股股東、無實際控制人狀態。本次交易有助於公司股權結構的進一步優化以及長期戰略的穩步推進；公司股東將盡快完成股份轉讓協議的簽署。

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編輯：陳健婷