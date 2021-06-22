【Amazon】印度將受收緊電商規定 Amazon或會被限制

Amazon對印度市場業務一直有擴充的想法，但近日印度政府提議禁止在電商網站上舉辦限時搶購，並指電商平台的相關企業不能成為銷售商。假如建議獲得通過，即代表印度將緊縮電商規定，亞馬遜或沃爾瑪旗下印度電商公司Flipkart會成首要被限制。

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印度消費者事務部周一(21日)表示，不少印度實體零售商埋怨外國電商使用複雜的業務結構繞過印度法律，讓他們無法與網上的大幅折扣競爭。根據路透社報導，Amazon和Flipkart表示，他們遵守所有印度的法律。Amazon更在周一表示正在審視有關的草案。

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根據這項提議，外國電商不可以在印度舉行限時搶購。因為這些活動在節日期間非常受歡迎，實體零售商表示無法與網上的大幅折扣競爭。與此同時，外國電商還必須確保其相關企業不在其購物網站上列為賣家。印度政府聲明指，該提案適用於印度和外國電商企業，將公開徵求意見至7月6日。

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責任編輯：羅浩濂