【周末好去處】北角匯舉行《愛犬．美術館》50畫作+4大主題展館 特設狗狗互動藝術體驗館

經常在博物館或藝術館都貼有「嚴禁帶寵物內進」的字句，但今次的美術展與眾不同，歡迎市民帶同寵物犬欣賞。位於港島的北角匯於7月5日至8月31日舉行全港首個屬於狗狗的藝術特展《愛犬．美術館》。

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《愛犬．美術館》聯乘擅繪狗狗萌作的美國現代藝術家蜜雪兒．凱克(Michel Keck) 舉行亞洲首展。展覽將集結多達50幅不同狗狗品種主題、以原始抽象藝術結合多媒元素之創作，並分佈於4大展區。

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4大展區將分佈於北角匯1至3期，當中位於2期的展館更特設【期間限定】互動藝術體驗館，此體驗館歡迎狗狗在指定藝文空間內走出寵物車，與主人一同暢遊及欣賞藝術品。館方特別邀請犬隻心理學家、獸醫、犬隻行為專家、空間設計師等各領域專才，合力打造全港首個以狗狗視角出發的藝術體驗館，不但安排畫作放置於狗狗看得到的視線水平，更有多組立體藝術裝置讓人寵一起「走進畫中」拍下藝術照。展覽希望一眾參觀之狗加可以視覺、聽覺和觸覺全面感受Michel Keck的藝術世界，傳達狗狗與主人之間愛與陪伴的重要性，並向「人類最好的朋友」致敬。

《愛犬．美術館》@北角匯 開放日期：2021年7月5日至8月31日 地點：香港北角渣華道北角匯1至3期 參加方法：1期及3期展館免費開放及不需預約；2期【期間限定】互動藝術體驗館需預約及換領入場券

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責任編輯：羅浩濂