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【樓市故事】幸福女大學生抽中「白居二」資格 再喜獲父母資助成功做業主 538萬購筲箕灣居屋

股樓投資 10:11 2021/06/23

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 新一期白居二買家收到購買證後火速入市，最近屯門區一帶居屋成交非常暢旺，而港島東區的居屋交投也十分活躍。最近一名女大學生也購入箕灣居屋東霖苑單位。

世紀21溢榮地產營業董事郭少玲表示，新近錄得筲箕灣居屋東霖苑成交，單位為高層16室，實用面積538平方呎，屬兩房間隔，望山景。單位原叫價560萬元，其後經議價後減22萬元，獲買家以538萬元(居二市場價) 承接，實用面積呎價10,000元。

【專家看法】跨境理財通如箭在弦 金融業翻天變化？ 港大學者孟茹靜：理財通推動人民幣國際化，詳見【下一頁
 
郭少玲續指，新買家為90後女大學生，剛抽到「白居二」購買資格，在父母的資助下購入心儀單位。原業主於2013年以320萬元（未補地價）購入上址，持貨至今沽售，賬面獲利218萬元離場，單位8年多升值68%。

【置業調查】逾46%受訪者擬未來12個月入市 比例屬3年來次高 代理：今年樓價有望升15%，詳見【下一頁

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位於耀興道63號的東霖苑，是港島區的居屋屋苑，設有一幢，共697伙。物業於1997年4月入伙，樓齡24年。由物業步行至港鐵西灣河站需時約5分鐘，屋苑附近也設有多種交通工具，前往港九各區均非常便捷。同時，屋苑樓下即有商場，內有街市、食肆及社區中心等，生活設施，購物消閒十分便利。

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記者：陳詠妍

 

記者：陳詠妍

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